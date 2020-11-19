ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крыскин вернулся в «Неман»

19.11.2020 15:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник Никита Крыскин вернулся в «Неман», сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнее межсезонье хоккеист перешел в новокузнецкий «Металлург», а следом оказался в «Ростове». Однако, в официальных матчах ВХЛ игрок обороны так и не участвовал.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

Правда, что Тумилович наиграл больше всех вратарей, а Кутузов – забил больше всех форвардов? ТЕСТ о сборной Беларуси

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский защитник Никита Крыскин вернулся в «Неман», сообщает пресс-служба клуба.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Владимир Плющев: «Белорусы для нас – братский народ, поэтому тяжело смотреть за тем, что происходит в Минске. Ситуация была упущена с самого начала»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

18.11.2020
Mir24.TV Belarus
19.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика