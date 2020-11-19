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Крыскин вернулся в «Неман»
19.11.2020 15:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский защитник Никита Крыскин вернулся в «Неман»,
В нынешнее межсезонье хоккеист перешел в новокузнецкий «Металлург», а следом оказался в «Ростове». Однако, в официальных матчах ВХЛ игрок обороны так и не участвовал.
Подробную статистику игрока можно посмотреть
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Белорусский защитник Никита Крыскин вернулся в «Неман», сообщает пресс-служба клуба.
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