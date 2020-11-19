Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник Никита Крыскин вернулся в «Неман», сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнее межсезонье хоккеист перешел в новокузнецкий «Металлург», а следом оказался в «Ростове». Однако, в официальных матчах ВХЛ игрок обороны так и не участвовал.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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