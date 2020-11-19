Владимир Плющев: «Белорусы для нас – братский народ, поэтому тяжело смотреть за тем, что происходит в Минске. Ситуация была упущена с самого начала»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мыслями о чемпионате мира-2021.

– В эти дни и часы в ИИХФ идут интенсивные переговоры относительно возможности проведения чемпионата мира-2021 в Риге и особенно Минске. Какими вы видите перспективы белорусской столицы?

– Белорусы для нас – братский народ, поэтому тяжело смотреть за тем, что происходит в Минске. Ситуация была упущена с самого начала, а сейчас мы видим, как пытаются догнать уходящий поезд.

Задача властей любой страны – не допускать таких ситуаций, а если они происходят, то справляться с ними в сжатые сроки. К сожалению, в Беларуси не наблюдается ни первого, ни второго. Как результат – наши оппоненты ведут спекуляции, расшатывают хоккейную ситуацию. Когда «Йокерит» не поехал в Минск на первый матч регулярного чемпионата КХЛ и, по сути, его сорвал, – это был первый сигнал.

– Президент ИИХФ Рене Фазель не раз заявлял, что спорт – вне политики. Сможет ли он выдержать эту линию?

– В Западной Европе многие события воспринимают, как говорится, на автопилоте – там или только белая, «демократическая», краска, или только черная, «авторитарная». Одни и те же события оцениваются по-разному, все зависит от начальной установки про Запад и Восток. Мыслительного процесса у этих ребят минимум – бал правят стереотипы.

К швейцарцу Фазелю в этом плане минимум замечаний. Его позиция обычно взвешенная. Наверное, если бы не Фазель, то чемпионат мира Минск уже потерял бы. Но раз идут обсуждения и решение не отштамповано, значит, президент ИИХФ еще сопротивляется и есть возможность потянуть время. Это плюс, – сказал Плющев.