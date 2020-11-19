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ЧМ-2021 может быть проведен только в Латвии. Для этого требуется еще 5 млн евро (Apollo)

19.11.2020 15:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

ЧМ-2021 может быть проведен исключительно на территории Латвии при определенных условиях. 

Как отмечает латвийское издание Apollo, прямо сейчас для проведения чемпионата мира соответствует только «Арена Рига» в Латвии. Однако в конце октября появилась информация, что за 4 месяца может быть модернизирована еще одна арена. Латвийское телевидение Sporta Studija сообщило о том, что на этой неделе в Олимпийском спортивном центре Elektrum может быть организована площадка для проведения матчей. Также для нужд чемпионата мира на стадионе «Даугава» строится зал с двумя катками. 

Предполагается, что организация ЧМ для Риги обойдется примерно в 8 миллионов евро, однако подготовка турнира только на территории Латвии потребует еще 5 миллионов евро. 

Планировалось, что 90% от изначально установленной суммы в размере 8 миллионов евро покроют доходы от продажи билетов, но пока неизвестно, смогут ли зрители присутствовать на трибунах.

Правительство Латвии выделило 1,3 миллиона евро, и, по неподтвержденной информации, может добавить еще 1 миллион евро.

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ЧМ-2021 может быть проведен исключительно на территории Латвии при определенных условиях.
 
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