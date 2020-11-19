|
ЧМ-2021 может быть проведен только в Латвии. Для этого требуется еще 5 млн евро (Apollo)
19.11.2020 15:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
ЧМ-2021 может быть проведен исключительно на территории Латвии при определенных условиях.
Как отмечает латвийское издание Apollo, прямо сейчас для проведения чемпионата мира соответствует только «Арена Рига» в Латвии. Однако в конце октября появилась информация, что за 4 месяца может быть модернизирована еще одна арена. Латвийское телевидение Sporta Studija сообщило о том, что на этой неделе в Олимпийском спортивном центре Elektrum может быть организована площадка для проведения матчей. Также для нужд чемпионата мира на стадионе «Даугава» строится зал с двумя катками.
Предполагается, что организация ЧМ для Риги обойдется примерно в 8 миллионов евро, однако подготовка турнира только на территории Латвии потребует еще 5 миллионов евро.
Планировалось, что 90% от изначально установленной суммы в размере 8 миллионов евро покроют доходы от продажи билетов, но пока неизвестно, смогут ли зрители присутствовать на трибунах.
Правительство Латвии выделило 1,3 миллиона евро, и, по неподтвержденной информации, может добавить еще 1 миллион евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЧМ-2021 может быть проведен исключительно на территории Латвии при определенных условиях.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)