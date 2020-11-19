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Марина Арзамасова: «У меня было только одно место работы — армия. Ключевое слово «было»
19.11.2020 15:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская бегунья Марина Арзамасова рассказала об утрате государственной финансовой поддержки.
«Что ни день, то праздник. Звездная жизнь.
Журналистам только нужен повод. Никаких интервью я не давала, только мой вчерашний пост. Остальное все додумано, конечно. В РЦОПе я и не работаю (вроде как). У меня было только одно место работы всегда — армия. Ключевое слово «было».
Моя цель сейчас — прийти в хорошее состояние, физическое и моральное (что сложнее), — написала Арзамасова в своем
Напомним, Арзамасова отозвала подпись под письмом спортивной общественности с требованиями к властям.
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Белорусская бегунья Марина Арзамасова рассказала об утрате государственной финансовой поддержки.
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