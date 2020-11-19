МОК связался с НОК Беларуси и ФХБ по поводу обвинений в адрес Баскова: «Будем продолжать следить за ситуацией через все доступные каналы»

Источник материала: Tribuna.com

Свободное объединение спортсменов после ареста олимпийского призера Андрея Кравченко и смерти Романа Бондаренко, в момент задержания которого во «дворе перемен» видели человека, похожего на председателя ФХБ Дмитрия Баскова, направило письма в Международный олимпийский комитет.

Вот какой ответ они получили.

«Подтверждаем получение ваших писем и благодарим вас за то, что довели до нашего сведения тревожные сообщения, касающиеся Андрея Кравченко и Дмитрия Баскова.

Доводим до вашего сведения, что дело Кравченко было внесено в промежуточный отчет, который был представлен Исполкому МОК 11 ноября 2020 г. Исполком МОК выражает глубокую озабоченность сложившейся ситуацией в спортивном сообществе Беларуси и будет пристально наблюдать за ее развитием.

По поводу обвинений в адрес Дмитрия Баскова мы связались с НОК Беларуси и Международной федерацией хоккея для получения дополнительной информации и будем продолжать следить за ситуацией через все доступные каналы», – говорится в письме.

Письмо подписано Джеймсом Маклаудом, директором по олимпийской солидарности и связям с НОК Международного олимпийского комитета.

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