Хабиб Нурмагомедов планирует заняться сельским хозяйством

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов планирует в ближайшие годы планирует получить высшее образование, а также серьезно заняться сельским хозяйством, об этом он рассказал в четверг на встрече с молодежью в дагестанском Дербенте.

Боец пояснил, что в 2021 году он выпускается из университета и хочет поступить в магистратуру, а также заняться сельским хозяйством.

"Я купил баранов, у меня есть бычки на откорме, есть коровы. Занимаюсь сельским хозяйством – не сказать, чтобы на мировом уровне", - ответил Нурмагомедов на вопрос о своих ближайших планах.

Он также подтвердил, что не намерен продолжать профессиональную спортивную карьеру.

"Можно драться и до 40 лет, но цель должна быть. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня нет соревновательного интереса", - отметил он.

24 октября Хабиб в третий раз защитил титул чемпиона UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) в поединке против американца Джастина Гейджи на турнире в ОАЭ. Сразу после боя он объявил об окончании спортивной карьеры. На счету 32-летнего россиянина 29 побед и ни одного поражения.

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