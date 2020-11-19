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Хабиб Нурмагомедов планирует заняться сельским хозяйством
19.11.2020 19:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов планирует в ближайшие годы планирует получить высшее образование, а также серьезно заняться сельским хозяйством, об этом он рассказал в четверг на встрече с молодежью в дагестанском Дербенте.
Боец пояснил, что в 2021 году он выпускается из университета и хочет поступить в магистратуру, а также заняться сельским хозяйством.
"Я купил баранов, у меня есть бычки на откорме, есть коровы. Занимаюсь сельским хозяйством – не сказать, чтобы на мировом уровне", - ответил Нурмагомедов на вопрос о своих ближайших планах.
Он также подтвердил, что не намерен продолжать профессиональную спортивную карьеру.
"Можно драться и до 40 лет, но цель должна быть. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня нет соревновательного интереса", - отметил он.
24 октября Хабиб
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Чемпион UFC в легком весе не намерен возобновлять спортивную карьеру – вместо этого он хочет получить высшее образование и заняться разведением скота.
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