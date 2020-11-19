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Басков руководит командой «Бастион-2» на матче любительской лиги. Шакута – вне состава

19.11.2020 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Глава ФХБ Дмитрий Басков, который также является тренером любительской команды «Бастион-2», присутствует на скамейке на сегодняшнем матче против «Ледового легиона».

Добавим, что тайбоксер Дмитрий Шакута впервые в сезоне отсутствует в составе.  

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ФОТО

В среду вечером телеграм-канал НЕХТА, решением суда Центрального района Минска признанный экстремистским, опубликовал телефонные разговоры двух мужчин, которые предположительно обсуждали трагический инцидент на Площади Перемен, случившийся 11 ноября. Тогда неизвестные, приехавшие срезать красно-белые ленточки, устроили конфликт с жильцами домов на Сморговском тракте (именно там находится Площадь Перемен). В результате людьми в гражданской одежде был схвачен и унесен в микроавтобус 31-летний Роман Бондаренко. Вскоре его доставили в РУВД Центрального района, а оттуда – в бессознательном состоянии в Больницу скорой медицинской помощи. На следующий день Бондаренко скончался.

Среди тех, кто срезал ленточки на Площади Перемен, выделялись двое – один, несмотря на маску, внешне очень напоминал главу Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, другой, также с закрытым лицом, по жестам, мимике и голосу схож с многократным чемпионом мира по муайтай Дмитрием Шакутой.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава ФХБ Дмитрий Басков, который также является тренером любительской команды «Бастион-2», присутствует на скамейке на сегодняшнем матче против «Ледового...
 
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