Ходасевич в шутку предложил оставить Мархеля в сборной: «Ему нужно предложить 5-летний контракт и дать ему доработать основательно»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о работе Михаила Мархеля на посту главного тренера сборной Беларуси и в ироничной манере предложил руководству АБФФ продлить контракт со специалистом.

«Так а что Михаил Мархель? Он ни разу еще не сказал и даже, наверное, не подумал о том, что ему нужно подавать в отставку, коль уже две цели на осеннем отрезке были завалены. Что делать Михаилу Мархелю? Или что с ним будет? Будут продлевать контракт или он будет уходить? Я думаю, что ситуация сложилась таким образом, что примерно проваливая стартовые отрезки матча, потом наша сборная начинает очень прилично прибавлять. Виден рисунок игры. Главное – видно настроение. Думаю, это хорошие симптомы.

Плюс за эти два года было прокручено практически 50 футболистов. Если раньше говорили, что двери в сборную открыты, то теперь они настежь. Заходи кто хочешь. Примерно проходной двор. Это, конечно, позитивно влияет на развитие белорусского футбола. Думаю, это серьезно проведенная работа. Просто некоторые особенности повлияли на то, что не были выполнены две цели. Допустим, самая важная против Грузии – это легкая толика невезения. Такое случается. А с албанцами – это всего лишь 30 провальных стартовых минут. Ну 60 то играли хорошо. Я веду к тому, что Михаилу Мархелю нужно предложить 5-летний контракт и дать ему доработать основательно. И новые отборочные турниры к чемпионату мира, Европы и еще одну Лигу наций. Потому что накопленный опыт нужно использовать в сезоне 2022-2023 как минимум. Думаю, в Доме футбола должны переподписать 5-летний контракт с Михаилом Мархелем», – сказал Ходасевич в новом выпуске проекта «Бремя футбола» на YouTube.