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Мархель о Мартыновиче, Нехайчике и Драгуне: «Мы не вправе заставлять человека выступать за сборную» 

19.11.2020 22:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель в интервью «Прессболу» порассуждал о смене поколений в национальной команде.

– Конец цикла часто подталкивает ветеранов к решению завершить выступления за сборную. По дороге из Албании никто не заявил о подобном?

– Не слышал такого.

– Не считаете ли, что, отпустив из сборной перед важнейшими поединками лидеров команды Мартыновича, Нехайчика и Драгуна, вы, образно говоря, подрубили сук, на котором сидели?

– Я уверен, что мы не вправе заставлять человека выступать за сборную. Будет ли он отдаваться игре на сто процентов? Вряд ли. И кому от этого лучше? Рано или поздно наступает время, когда ветераны уходят из сборной. Зато получают шанс другие футболисты. Это естественный процесс. Эти парни сделали много для отечественного футбола, и коль приняли взвешенное, аргументированное решение, то мы должны с ними согласиться, – сказал Мархель.

Алексей Бага – о решении Мартыновича, Драгуна и Нехайчика завершить выступление за сборную: «У каждого свои мотивы: мы видим, кто и что говорит, о чем размышляет»

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель в интервью «Прессболу» порассуждал о смене поколений в национальной команде.
 
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