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Мархель о Мартыновиче, Нехайчике и Драгуне: «Мы не вправе заставлять человека выступать за сборную»
19.11.2020 22:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель в интервью
– Конец цикла часто подталкивает ветеранов к решению завершить выступления за сборную. По дороге из Албании никто не заявил о подобном?
– Не слышал такого.
– Не считаете ли, что, отпустив из сборной перед важнейшими поединками лидеров команды Мартыновича, Нехайчика и Драгуна, вы, образно говоря, подрубили сук, на котором сидели?
– Я уверен, что мы не вправе заставлять человека выступать за сборную. Будет ли он отдаваться игре на сто процентов? Вряд ли. И кому от этого лучше? Рано или поздно наступает время, когда ветераны уходят из сборной. Зато получают шанс другие футболисты. Это естественный процесс. Эти парни сделали много для отечественного футбола, и коль приняли взвешенное, аргументированное решение, то мы должны с ними согласиться, – сказал Мархель.
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель в интервью «Прессболу» порассуждал о смене поколений в национальной команде.
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