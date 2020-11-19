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Минское «Динамо» выиграло 4-й матч подряд, отыгравшись за 11 секунд до конца 3-го периода и победив «Сочи» в овертайме

19.11.2020 22:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» проявило характер в матче против «Сочи» (3:2 ОТ) в рамках чемпионата КХЛ.

В третьем периоде южане вышли вперед благодаря голу Игоря Руденкова на 57-й минуте.

Но при игре в большинстве за 11 секунд до конца третьего периода Шейн Принс перевел игру в овертайм.

В дополнительное время сочинцы получили удаление за нарушение численного состава, которое реализовал Брэндон Козун.

Эта победа стала четвертой подряд для команды тренера Крэйга Вудкрофта.

 

 
 
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Минское «Динамо» проявило характер в матче против «Сочи» (3:2 ОТ) в рамках чемпионата КХЛ.
 
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