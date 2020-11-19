На «Беларусь 1» вышел сюжет про Арзамасову: «У спортсменки контракт с Вооруженными силами Беларуси, и никто не собирается его прерывать»

Источник материала: Tribuna.com

На телеканале «Беларусь 1» вышел сюжет о легкоатлетке Марине Арзамасовой. В выпуске сообщается о «развенчанном фейке в отношении спортсменки».

Ведущая в эфире сообщила:

«А это очередной развенчанный фейк в отношении белорусского спорта. В СМИ появилась новость о том, что с чемпионкой мира по легкой атлетике Мариной Арзамасовой якобы разорвали контракт из-за ее гражданской позиции. Как выяснилось, в центре олимпийской подготовке по легкой атлетике Марина никогда и не работала. Сейчас у Арзамасовой контракт с Вооруженными силами Беларуси, и никто не собирается его прерывать . Впрочем, стоит отметить, что в данный момент Марина в декретном отпуске по уходу за ребенком, о чем завуалированно и написала спортсменка в своем Инстаграме. Напомним, в конце лета прошлого года за нарушение антидопинговых правил Международная федерация легкой атлетики временно отстранила Марину Арзамасову от соревнований. В допинг-пробе легкоатлетки было обнаружено запрещенное вещество», – сообщила ведущая.

Также в сюжете выступил зампредседателя БФЛА Александр Бут-Гусаим:

«Ее пост можно связать с тем, что у Марины сейчас неопределенность с тем, что у нее прошли слушания по ее делу о нарушении антидопинговых правил. И, скорее всего, на какое-то время Марине предстоит распрощаться с большим спортом», – сказал Бут-Гусаим.

Напомним, 18 ноября Арзамасова в инстаграме написала , что начинает новую жизнь: «Жизнь без работы, без финансирования и без определенной цели»

А сегодня спортсменка заявила, что действительно работала в армии. Спортсменка подчеркнула, что это было единственным местом работы, добавив: «ключевое слово – «было».