﻿ На «Беларусь 1» вышел сюжет про Арзамасову: «У спортсменки контракт с Вооруженными силами Беларуси, и никто не собирается его прерывать». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На «Беларусь 1» вышел сюжет про Арзамасову: «У спортсменки контракт с Вооруженными силами Беларуси, и никто не собирается его прерывать»

20.11.2020 06:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

На телеканале «Беларусь 1» вышел сюжет о легкоатлетке Марине Арзамасовой. В выпуске сообщается о «развенчанном фейке в отношении спортсменки».

Ведущая в эфире сообщила:

«А это очередной развенчанный фейк в отношении белорусского спорта. В СМИ появилась новость о том, что с чемпионкой мира по легкой атлетике Мариной Арзамасовой якобы разорвали контракт из-за ее гражданской позиции. Как выяснилось, в центре олимпийской подготовке по легкой атлетике Марина никогда и не работала. Сейчас у Арзамасовой контракт с Вооруженными силами Беларуси, и никто не собирается его прерывать. Впрочем, стоит отметить, что в данный момент Марина в декретном отпуске по уходу за ребенком, о чем завуалированно и написала спортсменка в своем Инстаграме. Напомним, в конце лета прошлого года за нарушение антидопинговых правил Международная федерация легкой атлетики временно отстранила Марину Арзамасову от соревнований. В допинг-пробе легкоатлетки было обнаружено запрещенное вещество», – сообщила ведущая.

Также в сюжете выступил зампредседателя БФЛА Александр Бут-Гусаим:

«Ее пост можно связать с тем, что у Марины сейчас неопределенность с тем, что у нее прошли слушания по ее делу о нарушении антидопинговых правил. И, скорее всего, на какое-то время Марине предстоит распрощаться с большим спортом», – сказал Бут-Гусаим.

Напомним, 18 ноября Арзамасова в инстаграме написала, что начинает новую жизнь: «Жизнь без работы, без финансирования и без определенной цели»

А сегодня спортсменка заявила, что действительно работала в армии. Спортсменка подчеркнула, что это было единственным местом работы, добавив: «ключевое слово – «было».

Марина Арзамасова: «У меня было только одно место работы — армия. Ключевое слово «было»

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Крэйг Вудкрофт: «Следующие семь игр будут против команд из нашей конференции – это своеобразный плей-офф»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

19.11.2020
Mir24.TV Belarus
20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика