Крэйг Вудкрофт: «Следующие семь игр будут против команд из нашей конференции – это своеобразный плей-офф»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал матч с «Сочи» (3:2 OT), отметил командный дух и оценил дебют Райана Мерфи.

«Динамо» одержало четвертую победу подряд.

– «Сочи» были готовы к этой встрече, были мотивированы бороться до конца. Мы знали, что надо придерживаться нашей тактики — играть уверенно и ждать свои моменты. Не все получалось реализовывать, но я говорил ребятам, что надо играть активнее и моменты придут. За 10 секунд до конца мы реализовали этот момент и довели дело до победы.

– В хоккейном мире говорят, что победы в овертайме укрепляют командный дух больше, чем разгромные. Можно ли сказать так про сегодняшний матч, который воодушевит команду в дальнейшем?

– Такая игра привносит в команду хорошую атмосферу. Только что Шейн Принс в раздевалке правильно отметил, что мы доминировали всю игру и ждали свои моменты. Нам удалось сегодня победить. Для нас это был тест. Следующие 7 игр будут против команд из нашей конференции — это будет своеобразный плей-офф, в котором мы должны набирать максимальное количество очков.

– Сегодня в команде дебютировал Райан Мерфи, у него не было долго игровой практики, но сегодня он сыграл не только в равных составах, но и в большинстве/меньшинстве. Что скажете про его игру?

– Райан сегодня провел хороший матч. Он привнес опыт в нашу команду. У него большой опыт в НХЛ. Есть два пути, как быстрее игроку дать войти в сезон: давать много игрового времени и мало. Я выбрал первый путь и ни о чем не жалею. Он действительно провел хороший матч.

– Послезавтра игра с московским ЦСКА, который остаётся непобедимым для «Динамо» уже шесть лет кряду. Согласны ли вы, что сейчас есть все для победы? Поделитесь за счет чего это можно сделать?

– В ЦСКА хорошие игроки и это тяжёлый соперник. Нам надо играть с той же настойчивость, как это было сегодня, тогда мы сможем победить. Каждый игрок должен показать свой лучший хоккей. Мы можем выигрывать каждый матч. Я уверен, что ЦСКА уже не думает, что «Динамо» — это простой соперник. У нас в раздевалке сейчас хороший командный дух: все играют друг за друга. У нас есть всё, чтобы быть лучшими. Мы можем побеждать и должны это делать.

– Минское «Динамо» достаточно уверенно выиграли три матча гостях, но сегодня была тяжёлая победа. В чем отличие на ваш взгляд между теми тремя играми и этой?

– КХЛ – это лига, где нет простых соперников. Сегодня мы играли хорошо, но у «Сочи» отлично сыграл вратарь, который много выручал свою команду. Мы нанесли около 42 бросков – это довольно много. Так сложилась игра сегодня, поэтому таков результат.

– Почему Иван Дроздов не доиграл сегодня? Все ли хорошо с ним?

– Нам нужно было перестроить игру, поэтому решили вместо Ивана поставить другого игрока. Это нормальная ситуация, рабочий процесс, в котором нет ничего странного.

– Брэндон Козун набрал великолепную форму – 5 матчей и 6 голов. В чем его успех: подходит так система или сам Брэндон набрал фантастическую форму?

– Брэндон – очень хороший игрок, который играет уверенно. Он хорошо знает систему. Он знает свое дело и с помощью партнеров реализует свои моменты, – сказал Вудкрофт.