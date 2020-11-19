В сеть попал разговор голосов, похожих на голоса Баскова и Натальи Эйсмонт. Они обсуждают подготовку к вечерней поездке во дворы для срезания БЧБ-лент

Источник материала: Tribuna.com

В интернет попал разговор мужчины и женщины, голоса которых похожи на голос главы ФХБ Дмитрия Баскова и пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт. Они обсуждают подготовку к поездке вечером в один из минских дворов для срезания БЧБ-ленточек и закрашивания муралов.

В описании к аудио отмечается, что разговор состоялся 18-19 октября.

В разговоре также фигурирует фамилия главного тренера сборной Беларуси по хоккею Михаила Захарова, призера чемпионатов по силовому экстриму Павла Сороки и певицы Жанет.

Напомним, что вчера в сеть попал разговор мужчин, голоса которых похожи на Дмитрия Баскова и тайбоксера и тренера Дмитрия Шакуту.

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