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ИИХФ перенесет ЧМ-2021 из Беларуси в Москву (Райан Кеннеди)
20.11.2020 06:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как пишет журналист The Hockey News Райан Кеннеди, часть турнира проведут в России, в Москве, вместо Беларуси.
Президент ИИХФ
Отмечается, что Латвия остается в качестве страны-организатора турнира.
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ИИХФ решила не проводить ЧМ-2021 в Беларуси.
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