﻿ ИИХФ перенесет ЧМ-2021 из Беларуси в Москву (Райан Кеннеди). 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ИИХФ перенесет ЧМ-2021 из Беларуси в Москву (Райан Кеннеди)

20.11.2020 06:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

ИИХФ решила не проводить ЧМ-2021 в Беларуси.

Как пишет журналист The Hockey News Райан Кеннеди, часть турнира проведут в России, в Москве, вместо Беларуси.

Президент ИИХФ Рене Фазель в скором времени отправится в Москву, где обсудит детали с главой ФХР Владиславом Третьяком.

Отмечается, что Латвия остается в качестве страны-организатора турнира.

Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года.

Фазель о ЧМ-2021: «Должны сделать все возможное, чтобы провести турнир с назначенными хозяевами, но перед этим должны определить, будет ли там безопасно»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ИИХФ решила не проводить ЧМ-2021 в Беларуси.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Мархель о Мартыновиче, Нехайчике и Драгуне: «Мы не вправе заставлять человека выступать за сборную» 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

19.11.2020
Mir24.TV Belarus
20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика