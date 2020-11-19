ИИХФ перенесет ЧМ-2021 из Беларуси в Москву (Райан Кеннеди)

Источник материала: Tribuna.com

ИИХФ решила не проводить ЧМ-2021 в Беларуси.

Как пишет журналист The Hockey News Райан Кеннеди, часть турнира проведут в России, в Москве, вместо Беларуси.

Президент ИИХФ Рене Фазель в скором времени отправится в Москву, где обсудит детали с главой ФХР Владиславом Третьяком .

Отмечается, что Латвия остается в качестве страны-организатора турнира.

Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года.

Фазель о ЧМ-2021: «Должны сделать все возможное, чтобы провести турнир с назначенными хозяевами, но перед этим должны определить, будет ли там безопасно»