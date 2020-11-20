Фитнес-тренер Шабанов о задержании за знак victory перед кортежем Лукашенко: «Подскочили со спины человек пять: «Давай поговорим, кому и какие пальцы ты там показывал». Раз пять-семь ударили кулаком в грудь»

Источник материала: Tribuna.com

23-летний фитнес-тренер из Минска Сергей Шабанов рассказал о том, как был задержан за знак victory перед кортежем Александра Лукашенко.

– Приключения начались у вас еще до выборов?

– Да. Мне, коротко говоря, не продлили контракт в университете за то, что я просто отказался ставить свою подпись за выдвижение кандидатом в президенты Александра Лукашенко. Я работал тренером в тренажерном зале, занимался со студентами, консультировал их, но все закончилось в конце мая – начале июня, когда увольнения еще не были мейнстримом. И все из-за того, что не захотел оставлять свой автограф в определенном документе, как меня просили. После ухода неделю отдохнул, прикинул разные варианты будущего, открыл ИП и пошел работать персональным тренером в один из частных тренажерных залов. И я был очень рад, что все так повернулось. Здесь никто тебе не указывает, что делать, как говорить. Чувствую себя максимально свободным, нахожусь в комфортной атмосфере.

– Однако о свободе на какое-то время пришлось позабыть.

– Да, на 15 суток. С одной стороны, эти две с лишним недели оказались невеселыми, с другой, даже в них можно найти позитив. Все зависит от того, как воспринимать события. С ребятами, с которыми находились в одной камере, мы в итоге сдружились, у нас есть даже чатик в мессенджере, называется «Хата 94» – это был номер нашей камеры.

– Я так понимаю, это камера в барановичской тюрьме. А изначально же вы провели какое-то время на Окрестина?

– Все именно так. Задержали меня в субботу утром, 30 октября. Я шел от «Минск-Арены» по проспекту до остановки «Университет физкультуры». Дорога была перекрыта, так как ожидался проезд кортежа Лукашенко. Естественно, автомобилисты стояли в пробке, скучали и сигналили. Я решил выразить солидарность с этими людьми и поднял руку вверх, показал знак victory. Вскоре проехал кортеж, я руку не опустил. Через 30 секунд из одного из бусов, который стоял недалеко от БГУФК, выскочили силовики без опознавательных знаков. Подскочили со спины человек пять, подхватили под руки и потянули в микроавтобус. И постоянно приговаривали: «Давай поговорим, кому и какие пальцы ты там показывал». Раз пять-семь ударили кулаком в грудь (у меня потом сводило грудные мышцы две недели). Я смотрел в глаза человеку, который бил, и спрашивал: «Тебе приятно от того, что делаешь? Кайфуешь?» Честно, мне уже было все равно, что со мной сделают. Силовики промолчали, остановились, но зато выхватили телефон и постоянно пытались моими пальцами его разблокировать. Я крутился, как мог, и за это тоже прилетело по телу. В итоге так и не разблокировали телефон.

Кстати, в Барановичах встретил человека, которого задержали практически за то же, что и меня, и в один день со мной. Он, стоя напротив водохранилища Дрозды, показал [кортежу] большой палец вниз – моментально приняли тихари. И ему, и мне дали по 15 суток. Наверное, когда едет кортеж Лукашенко, нужно спрятать руки, отвернуться или опустить глаза в землю. Может, он хочет видеть белорусов такими, – рассказал Шабанов.