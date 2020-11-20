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Сергей Корниленко: «Получи вдруг процентов пятнадцать таланта Сани Глеба – это было бы счастье. Его дар – запредельный»

20.11.2020 13:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший нападающий сборной Беларуси Сергей Корниленко поделился мнением о таланте полузащитника Александра Глеба.

- Нам Глеб казался человеком, который высчитывает каждую калорию. Потом узнали — ничего подобного!

– Саня может съесть больше, чем мы втроем. Никак на нем не скажется — даже грамма не прибавит. Богом поцелованный человек. Такого мог достичь в футболе!

- Что ж завалился в «Барселоне» — после чудес, которые творил в «Штутгарте»?

– Да что «Штутгарт»... Были великолепные три сезона в «Арсенале»! Болельщики его обожали. Еще неизвестно, кого Венгер любил больше — Глеба или Фабрегаса. Правда, есть у Глеба слабинка — статистика. Нигде не было такого, чтобы он 15 отдал и 15 забил. При этом «системообразующий игрок».

- Рассчитывали на него в «Барселоне» всерьез.

– Еще как! Гвардьола ему лично звонил, убеждал выбрать «Барселону». А параллельно звонок за звонком от Муринью — звал в «Интер».

- Почему выбрал Каталонию?

– Контракт лучше. А «Интер» в тот год выиграл Лигу чемпионов.

- Вы с Глебом давно знакомы?

– С молодежной сборной!

- Никогда не казалось, что вам до топ-уровня — маленький шажочек? Не так уж и сильно вы уступаете Глебу...

– Я понимал другое: получи вдруг процентов пятнадцать таланта Сани — это было бы счастье!

- Так себя оценивали?

– Я осознавал, что его дар — запредельный. Это не натренируешь. Глеб видел поле с закрытыми глазами. Чувствовал темп партнера и пасы выдавал настолько точные, что мяч всегда ложился под удобную ногу. Ну и один в один мог любого обыграть. У Сани очень нестандартный дриблинг. Расскажу историю, которая ярко иллюстрирует его характер.

- Давайте.

– Глеб тогда в «Штутгарте» был. Звонит агент за несколько часов до матча с «Баварией». Где на левом фланге обороны блистал француз Лизаразю, чемпион мира. А в дортмундской «Боруссии» слева играл бразилец Деде, тоже классный защитник. Агент спрашивает: «Ну что, Саня, готов?» Тот отвечает: «Конечно! Отполощу этого Деде...»

- Перепутал?

– Да Глебу было абсолютно все равно, кто против него выйдет — Лизаразю, Деде, еще кто-то. Никого не боялся! Уверенность в себе феноменальная, — сказал Корниленко.

 
 
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Бывший нападающий сборной Беларуси Сергей Корниленко поделился мнением о таланте полузащитника Александра Глеба.
 
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