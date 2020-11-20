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Фетисов о переносе ЧМ-2021 из Минска в Москву: «Если у России есть лишние деньги, то нужно попробовать. Что это даст – мне непонятно»
20.11.2020 13:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Депутат Госдумы, олимпийский чемпион
«Что-то непонятное происходит. Зачем нам чемпионат без зрителей? Это тоже одна из тем.
А если у нас есть лишние деньги, то нужно попробовать. Что это даст – мне непонятно. Нужно взвешивать все за и против. Время считать деньги.
С другой стороны, это вариант выстроить отношения с
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Фетисов о переносе ЧМ-2021 из Минска в Москву: «Если у России есть лишние деньги, то нужно попробовать. Что это даст – мне непонятно»
Депутат Госдумы, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о том, что чемпионат мира могут перенести из Беларуси в Россию.
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