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Рапино о расизме: «Я вставала на колено, чтобы указать на превосходство белых. Это приняли близко к сердцу, что странно»

20.11.2020 17:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Капитан женской сборной США по футболу Меган Рапино рассказала о борьбе за права представителей LGBTQ, а также о кампании против расизма.

«Владелец клуба «Вашингтон Спирит», который изменил предматчевую программу так, чтобы гимн заиграл в момент, когда мы еще находились в раздевалке, позднее обвинил меня в захвате игры.

Когда я сказала журналистам, что встаю на колено, чтобы привлечь внимание к превосходству белых и полицейской жесткости, многие приняли это близко к сердцу. Мне показалось это странным. Они как личности не виноваты в том, что в нашей стране было рабство, но решение этой проблемы находится в поле нашей общей ответственности.

Я не ожидала такого возмущения. Когда я боролась за права LGBTQ сообщества или за равную оплату, мои действия всегда тепло принимали в обществе. Я знала, что проблема расизма – это иной вопрос. Просто посмотрите, что случилось с игроками женской баскетбольной лиги, которых оштрафовали за то, что они надели футболки в знак протеста в июле. Их оштрафовали и индивидуально, и как всю команду. Лига тоже понесла наказание. Только после общественного возмущения штрафы были отменены. 

Как отметила Тина Чарльз, одна из лучших баскетболисток мира, носить ленточки в знак борьбы с раком груди, чтобы повысить осведомленность населения – это нормально. Повышение осведомленности о проблеме расизма – в лиге, где 70% игроков являются темнокожими, – нет», – написала Рапино в своей книге One Life.

 
 
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Капитан женской сборной США по футболу Меган Рапино рассказала о борьбе за права представителей LGBTQ, а также о кампании против расизма.«Владелец клуба «Вашингтон...
 
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