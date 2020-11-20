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Юрий Новиков: «Россия за то, чтобы часть ЧМ проводилась в Беларуси. Но если этого не получится, то мы готовы ее принять»

20.11.2020 17:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал информацию о том, что ЧМ-2021 могут перенести из Беларуси в Россию.

Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. 

Ранее появилась информация о том, что одним из главных инициаторов переноса турнира в Москву является первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

«Я думаю, что мы изначально были двумя руками за то, чтобы провести чемпионат мира в Минске. Мы не играем в какие-то подковерные игры.

И я думаю, что российская сторона будет стоять на этом до конца. Но если ситуация сложится таким образом, что в Минске будет невозможно провести чемпионат, то для России будет логично предложить свои услуги и подать заявку. У нас есть прекрасные дворцы спорта. К тому же город не так давно проводил чемпионат мира по футболу. Так что я думаю, что перенос чемпионата мира в Москву всем пойдет на пользу. Уровень его проведения будет очень высоким. Но я считаю, что для нас самое главное – обозначить, что здесь нет никаких подковерных игр. Мы за то, чтобы часть чемпионата проводилась в Беларуси. Но если этого не получится, то мы готовы ее принять», – сказал Новиков.

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Теги: Минск
 
 
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал информацию о том, что ЧМ-2021 могут перенести из Беларуси в Россию.
 
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