Ковальчук, Портной и Базанов внесены в список невъездных в Латвию, Литву и Эстонию

Источник материала: Tribuna.com

Литва, Латвия и Эстония расширили свои санкционные списки, внеся в них новые фамилии белорусских чиновников и функционеров.

В частности, запрет на въезд наложен на министра спорта и туризма Сергея Ковальчука, заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной, глава АБФФ Владимир Базанов, а также главу внутренних войск Николая Карпенкова, главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрия Жука, журналиста СТВ Григория Азаренка, главу профсоюзов Михаила Орду и других.

Отметим, что ранее глава ФХБ Дмитрий Басков и известный кикбоксер Дмитрий Шакута были внесены в список невъездных в Латвию и Эстонию.

Добавим, обычно в отношении белорусских чиновников страны Балтии первыми принимают санкционные списки, которые после расширяются на все государства ЕС.

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