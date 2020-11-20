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Ковальчук, Портной и Базанов внесены в список невъездных в Латвию, Литву и Эстонию

20.11.2020 17:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Литва, Латвия и Эстония расширили свои санкционные списки, внеся в них новые фамилии белорусских чиновников и функционеров. 

В частности, запрет на въезд наложен на министра спорта и туризма Сергея Ковальчука, заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной, глава АБФФ Владимир Базанов, а также главу внутренних войск Николая Карпенкова, главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрия Жука, журналиста СТВ Григория Азаренка, главу профсоюзов Михаила Орду и других.

Отметим, что ранее глава ФХБ Дмитрий Басков и известный кикбоксер Дмитрий Шакута были внесены в список невъездных в Латвию и Эстонию.

Добавим, обычно в отношении белорусских чиновников страны Балтии первыми принимают санкционные списки, которые после расширяются на все государства ЕС.

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Литва, Латвия и Эстония расширили свои санкционные списки, внеся в них новые фамилии белорусских чиновников и функционеров.
 
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