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Чемпион Европы по муай-тай, работавший в зале Шакуты: «Человек на видео похож на него. Дмитрий был нормальным. Не знаю, что с ним сейчас произошло»

20.11.2020 19:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпион Европы среди профессионалов по муай-тай Сергей Шиманский рассказал поделился мнением о Дмитрии Шакуте.. До последнего времени он работал тренером в клубе единоборств «ШОК», но в августе ушел. Отметим, что клуб принадлежит Шакуте.

— Что могу сказать о конфликте на «Площади Перемен», приведшему к смерти Романа Бондаренко? Человек на видео похож на Шакуту. Но на сто процентов я не уверен. Как-никак, на людях надеты маски.

Я работал в клубе «ШОК» около пяти лет. Делал перерыв, работал в Москве тренером. Потом увидел новости из Минска, собрал вещи и спокойно, без скандалов ушел из клуба. Перешел, так сказать, на «белую» сторону. Я считаю, что Лукашенко засиделся, — вот моя позиция.

С Дмитрием знаком очень давно, с 14 лет. Он всегда был нормальным, компанейским парнем. Не знаю, что с ним сейчас произошло. То, что он говорил насчёт Прокопьева, и то, какую он сейчас занял позицию, мне непонятно.

С Басковым я Шакуту раньше не встречал, хоккеем я не интересуюсь, да и вообще о том, кто такой Басков, я узнал недавно», – сказал Шиманский.

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Теги: Минск
 
 
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Чемпион Европы среди профессионалов по муай-тай Сергей Шиманский рассказал поделился мнением о Дмитрии Шакуте.
 
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