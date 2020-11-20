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Игровая футболка Шкурина выставлены на благотворительный аукцион
20.11.2020 19:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На благотворительный аукцион выставлены
На майке написано «Жыве Беларусь», а также есть автограф нападающего.
Все средства от продажи лота будут перечислены в Фонд спортивной солидарности.
Также на аукцион выставлены:
Вымпел ФК Динамо Минск с автографом легендарного хоккеиста Руслана Салея.
Все лоты можно найти
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На благотворительный аукцион выставлены игровая футболка белорусского форварда ЦСКА Ильи Шкурина.
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