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Игровая футболка Шкурина выставлены на благотворительный аукцион

20.11.2020 19:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

На благотворительный аукцион выставлены игровая футболка белорусского форварда ЦСКА Ильи Шкурина.

На майке написано «Жыве Беларусь», а также есть автограф нападающего.

Все средства от продажи лота будут перечислены в Фонд спортивной солидарности.

Также на аукцион выставлены:

Игровая футболка Патрика Клюйверта и раритетная футболка Валентина Белькевича выставлены на благотворительный аукцион

Вымпел ФК Динамо Минск с автографом легендарного хоккеиста Руслана Салея.

Благотворительный лот: футболка Юрия Ковалева ФК Шахтер Солигорск

Ретро-Футболка Вадима Ласовского ФК «Шахтер Солигорск».

Все лоты можно найти здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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На благотворительный аукцион выставлены игровая футболка белорусского форварда ЦСКА Ильи Шкурина.
 
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