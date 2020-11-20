Игровая футболка Шкурина выставлены на благотворительный аукцион

Источник материала: Tribuna.com

На благотворительный аукцион выставлены игровая футболка белорусского форварда ЦСКА Ильи Шкурина.

На майке написано «Жыве Беларусь», а также есть автограф нападающего.

Все средства от продажи лота будут перечислены в Фонд спортивной солидарности.

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Ретро-Футболка Вадима Ласовского ФК «Шахтер Солигорск».

Все лоты можно найти здесь .