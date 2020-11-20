|
Лукашенко о последних слитых разговорах голосов а-ля Басков и Эйсмонт: «Потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем»
20.11.2020 19:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Александр Лукашенко рассказал о разговорах, которые недавно попали в сеть. Напомним, что вчера в интернет были
«Если ты намекаешь на последние сливы в Telegram-каналах, отдельные разговоры, переговоры, связанные с гибелью этого парня... Если это, то я тебе должен сказать и всем: не время, потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем. Поверьте, будет очень интересно», – сказал Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко о последних слитых разговорах голосов а-ля Басков и Эйсмонт: «Потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем»
Александр Лукашенко рассказал о разговорах, которые недавно попали в сеть.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)