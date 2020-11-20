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Лукашенко о последних слитых разговорах голосов а-ля Басков и Эйсмонт: «Потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем»

20.11.2020 19:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Александр Лукашенко рассказал о разговорах, которые недавно попали в сеть. Напомним, что вчера в интернет были слиты переговоры голосов, похожих на голоса главы ФХБ Дмитрия Баскова и Натальи Эйсмонт. Они обсуждают подготовку к вечерней поездке во дворы для срезания БЧБ-лент. Также недавно публиковались переговоры голосов а-ля Дмитрия Баскова и Дмитрия Шакуты.

«Если ты намекаешь на последние сливы в Telegram-каналах, отдельные разговоры, переговоры, связанные с гибелью этого парня... Если это, то я тебе должен сказать и всем: не время, потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем. Поверьте, будет очень интересно», – сказал Лукашенко.

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