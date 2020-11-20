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Ганин о своих сутках: «Я просто один из почти 30 тысяч героев, но я ничего героического не сделал»

20.11.2020 20:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Иван Ганин, многократный чемпион Беларуси по тайскому боксу и кикбоксингу, призер чемпионатов мира по кикбоксингу, не считает себя героем.

Напомним, что 8 ноября спортсмена задержали в Минске во время акции протеста. 

– Учитывая всю поддержку, чувствуешь себя героем?

– Нет, я просто один из почти 30 тысяч героев. Недавно видел, сколько белорусы отсидели в общей сложности за эти три с небольшим месяца (46 лет в совокупности – Tribuna.com), и туда внесены мои 10 суток. Небольшой вклад :). Но, знаешь, мне очень жаль Олю Хижинкову. Ей дали в итоге 27 суток, почти месяц на Окрестина… Глядя на все это, понимаю, что мне еще повезло, можно сказать, я попал в санаторий, потому что отсидел всего десять, – сказал Ганин.

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Теги: Минск
 
 
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Иван Ганин, многократный чемпион Беларуси по тайскому боксу и кикбоксингу, призер чемпионатов мира по кикбоксингу, не считает себя героем.
 
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