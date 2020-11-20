Рекшта о смерти Бондаренко: «Пьяный или не пьяный... Вопрос абсолютно не в этом. Разве пьяный заслуживает смерти больше, чем трезвый? Жизнь человека бесценна!»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший менеджер сборных Беларуси по хоккею, экс-помощник гендиректора минского «Динамо» Артур Рекшта поделился мнением о смерти Романа Бондаренко.

«Пьяный или не пьяный... Вопрос абсолютно не в этом. Разве пьяный заслуживает смерти больше, чем трезвый? Жизнь человека бесценна!» – написал Рекшта в своем Facebook.

Ранее Александр Лукашенко завил, что Бондаренко был пьян, когда его задержали, Добавим, что это утверждение опроверг один из белорусских врачей. Сейчас против медика возбуждено уголовное дело.