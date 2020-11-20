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Рекшта о смерти Бондаренко: «Пьяный или не пьяный... Вопрос абсолютно не в этом. Разве пьяный заслуживает смерти больше, чем трезвый? Жизнь человека бесценна!»
20.11.2020 21:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший менеджер сборных Беларуси по хоккею, экс-помощник гендиректора минского «Динамо» Артур Рекшта поделился мнением о смерти Романа Бондаренко.
«Пьяный или не пьяный... Вопрос абсолютно не в этом. Разве пьяный заслуживает смерти больше, чем трезвый? Жизнь человека бесценна!» – написал Рекшта в своем
Ранее Александр Лукашенко завил, что Бондаренко был пьян, когда его задержали, Добавим, что это утверждение опроверг один из белорусских врачей. Сейчас против медика возбуждено уголовное дело.
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Рекшта о смерти Бондаренко: «Пьяный или не пьяный... Вопрос абсолютно не в этом. Разве пьяный заслуживает смерти больше, чем трезвый? Жизнь человека бесценна!»
Бывший менеджер сборных Беларуси по хоккею, экс-помощник гендиректора минского «Динамо» Артур Рекшта поделился мнением о смерти Романа Бондаренко.
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