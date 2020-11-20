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Ивашко прошел в полуфинал турнира в Италии
20.11.2020 21:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Беларусcкий теннисист Илья Ивашко (113, ATP) обыграл в 1/4 финала турнира в итальянском Ортизеи чеха Томаша Махача (197) — 7:6, 7:6. Матч длился 1 час 39 минут.
Ortisei challenger
Италия
Ноябрь 16 – 22.
Призовой фонд – 44820 евро
Хард
1/4 финала
Илья Ивашко (Беларусь) — Томаш Махач (Чехия) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)
В следующей стадии белорус сыграет с россиянином Асланом Карацевым (111).
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Беларусcкий теннисист Илья Ивашко (113, ATP) обыграл в 1/4 финала турнира в итальянском Ортизеи чеха Томаша Махача (197) — 7:6, 7:6.
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