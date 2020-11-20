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Ивашко прошел в полуфинал турнира в Италии

20.11.2020 21:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Беларусcкий теннисист  Илья Ивашко (113, ATP) обыграл в 1/4 финала турнира в итальянском Ортизеи чеха Томаша Махача (197) — 7:6, 7:6. Матч длился 1 час 39 минут.

Ortisei challenger 

Италия

Ноябрь 16 – 22. 

Призовой фонд – 44820 евро

Хард

1/4 финала

Илья Ивашко (Беларусь) — Томаш Махач (Чехия) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)

В следующей стадии белорус сыграет с россиянином Асланом Карацевым (111).

 
 
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Беларусcкий теннисист Илья Ивашко (113, ATP) обыграл в 1/4 финала турнира в итальянском Ортизеи чеха Томаша Махача (197) — 7:6, 7:6.
 
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