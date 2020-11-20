Александра Герасименя: «В ближайшее время мы отправим в МОК заявление о роли Баскова в деле об убийстве Бондаренко»

Источник материала: Tribuna.com

Трехкратная олимпийская медалистка и глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя сообщила, что фонд собирается отправить в МОК заявление о роли главы ФХБ Дмитрия Басков в убийстве Романа Бондаренко.

«В ближайшее время мы отправим в МОК заявление о роли Дмитрия Баскова в деле об убийстве Бондаренко.

На данный момент мы передали документы о том, что семь спортсменов подверглись дискриминации со стороны НОК Беларуси, также мы работаем над документированием других случаев», – сказала Герасименя.

Отметим, что Дмитрий Басков является членом Исполкома НОК Беларуси.

Медали молодежного Евро – тот случай, когда белорусскому футболу мощно повезло. Помните этот успех?