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Александра Герасименя: «В ближайшее время мы отправим в МОК заявление о роли Баскова в деле об убийстве Бондаренко»
21.11.2020 06:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Трехкратная олимпийская медалистка и глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя сообщила, что фонд собирается отправить в МОК заявление о роли главы ФХБ Дмитрия Басков в убийстве Романа Бондаренко.
«В ближайшее время мы отправим в МОК заявление о роли Дмитрия Баскова в деле об убийстве Бондаренко.
На данный момент мы передали документы о том, что семь спортсменов подверглись дискриминации со стороны НОК Беларуси, также мы работаем над документированием других случаев», – сказала Герасименя.
Отметим, что Дмитрий Басков является членом Исполкома НОК Беларуси.
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Александра Герасименя: «В ближайшее время мы отправим в МОК заявление о роли Баскова в деле об убийстве Бондаренко»
Трехкратная олимпийская медалистка и глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя сообщила, что фонд собирается отправить в МОК...
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