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Иван Ганин: «Лучше на сутки не попадать, но это не повод, чтобы отказываться от своей позиции, от своей борьбы»

21.11.2020 06:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Иван Ганин, многократный чемпион Беларуси по тайскому боксу и кикбоксингу, призер чемпионатов мира по кикбоксингу, рассказал о выводах, которые он сделал после того, как вышел из жодинской тюрьмы.

«Я на себе не первый раз испытываю солидарность людей, даже незнакомых, малознакомых, очень хорошо знакомых. Это очень трогает. Встречали меня... Я думаю, не надо меня так встречать. Я такого не заслуживаю. Это было занадта. Но я чувствую, с какой теплотой люди к этому ко всему относятся.

Вывод такой, что лучше туда [в тюрьму] не попадать, но это не повод, чтобы отказываться от своей позиции, от своей борьбы. Это того не стоит», – сказал Ганин в эфире YouTube-канала «Радыё Свабода».

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Иван Ганин, многократный чемпион Беларуси по тайскому боксу и кикбоксингу, призер чемпионатов мира по кикбоксингу, рассказал о выводах, которые он сделал после...
 
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