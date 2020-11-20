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Глава федерации Дании: «Если история с Басковым окажется правдой, то это несовместимо с проведением ЧМ. Это будет похоже на подливание бензина в огонь»

21.11.2020 06:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Глава хоккейной федерации Дании Хенрик Бах Нильсен поделился мнением о проведении чемпионата мира в Беларуси.

«Я сам на этой неделе присутствовал на заседаниях ИИХФ. И я могу четко сказать, что мы не перенесли чемпионат мира из Беларуси в Россию.

На основании экспертного заключения мы обсудили все возможные варианты, касающиеся чемпионата мира по хоккею в Беларуси. Но ничего не решено. Мы не будем вести переговоры с другими странами, пока не договоримся о переносе чемпионата мира. Но мы еще не приняли решение.

Для меня безопасность и здоровье игроков и болельщиков имеют наивысший приоритет. Но ситуация в Беларуси не успокоилась.

И если история с Басковым окажется правдой, то совершенно очевидно, что это несовместимо с проведением чемпионата мира по хоккею в Беларуси. Это будет похоже на подливание бензина в огонь. Но пока я слышал об этой истории только из СМИ . Этого мы еще не обсуждали в ИИХФ», – сказал Нильсен.

Напомним, что турнир должен пройти в Минске и Риге в период с 21 мая по 6 июня. У организации есть около 4 месяцев до начала турнира, чтобы точно определиться со странами-участницами и в случае чего сделать замену. Таким образом, окончательного решения стоит ждать до конца января.

Медали молодежного Евро – тот случай, когда белорусскому футболу мощно повезло. Помните этот успех?

 
Теги: Минск
 
 
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Глава хоккейной федерации Дании Хенрик Бах Нильсен поделился мнением о проведении чемпионата мира в Беларуси.
 
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