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Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» против «Манчестер Сити», «Челси» в гостях у «Ньюкасла», «МЮ» – «Вест Бромвич»

21.11.2020 10:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 9-м туре АПЛ «Челси» играет на выезде с «Ньюкаслом», «Тоттенхэм» принимает «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» – «Вест Бромвич».

В воскресенье «Арсенал» встречается в гостях с «Лидсом», а «Ливерпуль» играет дома с «Лестером».

Чемпионат Англии

9-й тур

Ньюкасл – Челси
Дата проведения
21 ноября, 15.30, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Астон Вилла – Брайтон
Дата проведения
21 ноября, 18.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Манчестер Сити
Дата проведения
21 ноября, 20.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Вест Бромвич
Дата проведения
21 ноября, 23.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

Фулхэм – Эвертон
Дата проведения
22 ноября, 15.00, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика

 

Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм
Дата проведения
22 ноября, 17.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика

 

Лидс – Арсенал
Дата проведения
22 ноября, 19.30, «Элланд Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Лестер
Дата проведения
22 ноября, 22.15, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Бернли – Кристал Пэлас
Дата проведения
23 ноября, 20.30, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Саутгемптон
Дата проведения
23 ноября, 23.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское. 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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В 9-м туре АПЛ «Челси» играет на выезде с «Ньюкаслом», «Тоттенхэм» принимает «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» – «Вест Бромвич».
 
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