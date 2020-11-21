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Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» против «Манчестер Сити», «Челси» в гостях у «Ньюкасла», «МЮ» – «Вест Бромвич»
21.11.2020 10:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 9-м туре АПЛ
В воскресенье
Чемпионат Англии
9-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» против «Манчестер Сити», «Челси» в гостях у «Ньюкасла», «МЮ» – «Вест Бромвич»
В 9-м туре АПЛ «Челси» играет на выезде с «Ньюкаслом», «Тоттенхэм» принимает «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» – «Вест Бромвич».
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