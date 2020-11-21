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«Макслайн – первая лига». «Спутник» принимает «Сломним», «Гомель» в гостях у «Химика», «Крумкачы» против «Ошмян»

21.11.2020 12:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Макслайн – первая лига»

26-й тур

Нафтан – Орша
Дата проведения
21 ноября, 14.00, «Атлант»
Онлайн матча

 

Химик Светлогорск – Гомель
Дата проведения
21 ноября, 14.00, «Химик»
Онлайн матча

 

Локомотив Гомель – Гранит
Дата проведения
21 ноября, 14.00, «Локомотив»
Онлайн матча

 

Крумкачы – Ошмяны
Дата проведения
21 ноября, 14.00, «СОК Олимпийский»
Онлайн матча

 

Арсенал Дзержинск – Сморгонь
Дата проведения
21 ноября, 14.00, «Городской стадион»
Онлайн матча

 

Спутник – Слоним 2017
Дата проведения
21 ноября, 14.00, «стадион Центральный»
Онлайн матча

 

Волна – Лида
Дата проведения
21 ноября, 14.00, «Волна»
Онлайн матча

Таблица «Макслайн – первой лиги»

 
Теги: Гомель
 
 
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