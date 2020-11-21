|
Чемпионат России. «Спартак» против «Динамо», «Зенит» в гостях у «Ахмата», «Локомотив» – «Арсенал»
21.11.2020 13:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 15-м туре РПЛ
В воскресенье
Чемпионат России
15-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 15-м туре РПЛ «Краснодар» принимает «Тамбов», «Зенит» играет на выезде с «Ахматом», «Локомотив» встречается с тульским «Арсеналом», а «Спартак» – с «Динамо».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)