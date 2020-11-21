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Чемпионат России. «Спартак» против «Динамо», «Зенит» в гостях у «Ахмата», «Локомотив» – «Арсенал»

21.11.2020 13:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 15-м туре РПЛ «Краснодар» принимает «Тамбов», «Зенит» играет на выезде с «Ахматом», «Локомотив» встречается с тульским «Арсеналом», а «Спартак» – с «Динамо».

В воскресенье ЦСКА принимает «Сочи». Завершится тур в понедельник матчем «Уфа» – «Химки».

Чемпионат России

15-й тур

Краснодар – Тамбов
Дата проведения
21 ноября, 14.00, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ахмат – Зенит
Дата проведения
21 ноября, 16.30, «Ахмат-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Локомотив – Арсенал Тула
Дата проведения
21 ноября, 19.00, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Спартак – Динамо Москва
Дата проведения
21 ноября, 19.00, «Открытие Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

ЦСКА – Сочи
Дата проведения
22 ноября, 14.00, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ротор – Урал
Дата проведения
22 ноября, 16.30, «Волгоград-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Рубин – Ростов
Дата проведения
22 ноября, 19.00, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Уфа – Химки
Дата проведения
23 ноября, 17.00, «Нефтяник»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В 15-м туре РПЛ «Краснодар» принимает «Тамбов», «Зенит» играет на выезде с «Ахматом», «Локомотив» встречается с тульским «Арсеналом», а «Спартак» – с «Динамо».
 
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