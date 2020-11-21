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«Монако» обыграл «ПСЖ» (3:2), уступая 0:2 к перерыву
21.11.2020 13:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Парижане вели к перерыву со счетом 2:0 – дубль сделал нападающий Килиан Мбаппе.
Во втором тайме дважды забил форвард монегасков Кевин Фолланд, а на 84-й минуте Сеск Фабрегас с пенальти забил победный гол.
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«Монако» одержал волевую победу над «ПСЖ» в матче 11-го тура чемпионата Франции (3:2).
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