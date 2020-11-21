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«Монако» обыграл «ПСЖ» (3:2), уступая 0:2 к перерыву

21.11.2020 13:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Монако» одержал волевую победу над «ПСЖ» в матче 11-го тура чемпионата Франции (3:2).

Парижане вели к перерыву со счетом 2:0 – дубль сделал нападающий Килиан Мбаппе.

Во втором тайме дважды забил форвард монегасков Кевин Фолланд, а на 84-й минуте Сеск Фабрегас с пенальти забил победный гол.

Монако – ПСЖ 3:2 (0:2, 3:0)
Дата проведения
20 ноября, 23.00, «Луи II»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 25 Мбаппе, 0:2 – 37, пенальти Мбаппе, 1:2 – 52 Фолланд, 2:2 – 65 Фолланд, 3:2 – 84, пенальти Фабрегас.
МонакоМанноне, Бадиашиле, Матсима, Балло-Туре (Кайо Энрике, 46), Дисаси, Диоп (Йоветич, 90), Фофана, Желсон Мартинш (Матазо, 90), Тчуамени (Флорентину, 90), Жеббель (Фабрегас, 46), Фолланд.
ПСЖНавас, Дагба, Диалло, Кимпембе, Курзава (Баккер, 68), Данилу Перейра (Паредес, 69), Сарабия, Ди Мария (Неймар, 60), Рафинья (Флоренци, 85), Кин, Мбаппе (Руис-Атиль, 69).
Предупреждения:
Данилу Перейра (20), Фофана (35), Руис-Атиль (80), Фабрегас (87), Кимпембе (88).
Удаление:
Диалло (83).

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

 
 
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«Монако» одержал волевую победу над «ПСЖ» в матче 11-го тура чемпионата Франции (3:2).
 
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