Александра Романовская: «Хотела бы остаться дома и выступать за сборную Беларуси. К тому же у меня отец больной и не хочется оставлять маму с ним»

Источник материала: Tribuna.com

Чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская рассказала, что еще рассчитывает выступать за сборную Беларуси и поделилась мнением о спортсменах, которые не высказывают свою позицию.

Напомним, Александру уволили с формулировкой «за прогулы» . Ранее она выступала за честные выборы.

– Как вы относитесь к тем, кто отказывается демонстрировать свою позицию?

– Мне сложно говорить за них. Я стараюсь не судить людей. Мне кажется, в нашей ситуации важен каждый голос, важно каждое слово. Но это добровольное решение каждого человека. Не заставлять же их высказаться так или иначе.

Мне сложно понять, чем они аргументируют свое решение, поскольку я противоположного мнения. Однако, на мой взгляд, если есть выбор – выступить в поддержку власти или промолчать, то лучше выбрать второй вариант, поскольку подобные высказывания вызывают у людей негативную реакцию. При этом я понимаю, что некоторые попросту боятся высказываться, поскольку для кого-то завоевание спортивных регалий является главной мечтой жизни. Но мне сложно это понять.

– Получается, большинство не высказывается из-за боязни быть исключенным из сборной, как вы, и не выступить на Олимпиаде в Токио?

– Мне кажется, в настоящее время жители Беларуси испытывают страх каждый день либо читая новости, либо выходя на улицу. Если многие промолчавшие стоят перед выбором сохранить зарплату или быть добросовестным гражданином своей страны, то это печально. Но я же не могу знать, что у людей в головах.

– Где будете искать средства для продолжения подготовки к сезону с учетом отчисления из сборной?

– Я пока не задумывалась. Надо будет искать какие-то пути для продолжения тренировок, потому что сейчас меня лишают всех возможностей продолжать подготовку.

– Вы отправитесь за границу тренироваться?

– Я все-таки еще надеюсь выступать за Беларусь и тренироваться в Беларуси. Надеюсь, что они ограничатся исключением из команды, но не запретят мне появляться на базе. По крайней мере, я тешу себя такой надеждой.

Я хотела бы остаться дома и выступать за сборную. К тому же у меня отец больной и не хочется оставлять маму с ним.

– Вам будет помогать Фонд спортивной солидарности спортсменов?

– Я еще к ним не обращалась, поскольку окончательно вопрос по мне не решен. Приказ о моем увольнении руководители, естественно, подписали. Но я нахожусь на больничном, поэтому пока не могут меня уволить.

К тому же мои ребята отправили письмо министру и ждем ответа. Надеялись, может что-то изменится. Но вроде ничего не изменилось, хотя мне никто еще ничего не объявлял.

Когда уже в лицо скажут, что не дадут шансов остаться в сборной, тогда обращусь в фонд. Они уже очень многим спортсменам помогли. Я надеюсь, что меня тоже не оставят. Я в этом не сомневаюсь.

К примеру, фонд устроил аукционы, где желающие могут поддержать спортсменов, попавших под репрессии. В частности, Герасименя и Левченко и не только выставили свои вещи. Я же выставила свою золотую медаль с Универсиады 2019 года в Красноярске. Для меня это были очень важные соревнования. Но я таким образом решила поддержать ребят.

На самом деле так действовать даже проще, когда ты знаешь, что есть люди, которые тебя поддержат. И даже дело не фонде, а в людях в целом. Единомышленников больше, чем показывают по нашему ТВ.

– Как считаете, когда ситуация в стране изменится?

– Я точно уверена, что ныне происходящее долго продолжаться не может. Этот дурдом, мягко говоря, скоро должен закончится, – сказала Романовская.

Щурко об увольнении Романовской: «Такого дна предвидеть не мог даже я. Такое может случиться только в сегодняшней Беларуси»