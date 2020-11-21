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Вице-президент ИИХФ выступил за перенос ЧМ-2021 из Минска

21.11.2020 16:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 ноя - Sputnik. Чемпионат мира по хоккею 2021 года нельзя проводить в Минске, заявил вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола.

© Sputnik / Михаил Фомичев
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"Моя позиция по вопросам прав человека в Беларуси до сих пор не всем кажется ясной, даже если я это десять раз сказал. Я считаю, что матчи ЧМ-2021 нужно переносить из Минска", - написал Куммола в Twitter.

Вице-президент ИИХФ, выразил надежду, "что так и будет".

Напомним, Минск должен совместно с Ригой принять мировое первенство с 21 мая по 6 июня. Однако в Латвии заявляют о нежелании проводить турнир с Беларусью из-за политической обстановки, которая сложилась после выборов президента. В ответ в Минске говорят о готовности провести ЧМ своими силами, если Рига откажется от совместной организации. 

В свою очередь глава ИИХФ Рене Фазель по итогам заседания Совета федерации на этой неделе заявил, что потребуется больше времени для анализа ситуации и принятия решения о наилучшем варианте действий.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 21 ноя - Sputnik. Чемпионат мира по хоккею 2021 года нельзя проводить в Минске, заявил вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола. ...
 
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