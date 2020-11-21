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Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Вильярреала», «Атлетико» против «Барселоны»

21.11.2020 16:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В пятницу стартует 10-й тур чемпионата Испании. 

В субботу «Вильярреал» примет «Реал», «Атлетико» сыграет с «Барселоной».

Тур завершится в понедельник матчем «Атлетик» – «Бетис».

Чемпионат Испании

10-й тур

Осасуна – Уэска 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
20 ноября, 23.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Сандро Рамирес, 1:1 – 68 Давид Гарсия.
ОсасунаЭррера, Унаи Гарсия, Хуан Крус (Монкайола, 46), Ронкалья (Видаль, 78), Давид Гарсия, Роберто Торрес (Гальего, 46), Ойер Санхурхо, Рубен Гарсия, Иньиго Перес, Хони Родригес (Барха, 84), Будимир (Адриан, 78).
УэскаФернандес, Галан, Инсуа, Педро Лопес, Сиовас, Микель Рико (Хуан Карлос, 86), Гарсия, Феррейро (Серхио Гомес, 86), Москера, Сандро Рамирес (Окадзаки, 75), Рафа Мир (Нвакали, 56).
Предупреждения:
Инсуа (21), Будимир (41), Педро Лопес (74), Иньиго Перес (75), Нвакали (90).

 

Леванте – Эльче 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
21 ноября, 16.00, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 12 Мелеро.
ЛевантеФернандес, Клерк, Сон, Постиго, Везу, Кампанья, Мальса, Мелеро, Де Фрутос, Дани Гомес, Моралес.
ЭльчеБадия, Диего Гонсалес, Хосема, Барраган, Верду, Марконе, Хосан, Моренте, Гути, Милья, Бойе.

 

Вильярреал – Реал Мадрид
Дата проведения
21 ноября, 18.15, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Севилья – Сельта
Дата проведения
21 ноября, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетико – Барселона
Дата проведения
21 ноября, 23.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Эйбар – Хетафе
Дата проведения
22 ноября, 16.00, «Ипуруа»
превью матча онлайн статистика

 

Кадис – Реал Сосьедад
Дата проведения
22 ноября, 18.15, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика

 

Гранада – Вальядолид
Дата проведения
22 ноября, 20.30, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

 

Алавес – Валенсия
Дата проведения
22 ноября, 23.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетик – Бетис
Дата проведения
23 ноября, 23.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

 
 
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