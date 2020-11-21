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Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Вильярреала», «Атлетико» против «Барселоны»
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Источник материала:
Tribuna.com
В пятницу стартует 10-й тур чемпионата Испании.
В субботу «Вильярреал» примет «Реал», «Атлетико» сыграет с «Барселоной».
Тур завершится в понедельник матчем «Атлетик» – «Бетис».
Чемпионат Испании
10-й тур
- Дата проведения
-
20 ноября, 23.00, «Эль-Садар»
- Голы:
-
0:1 –
5 Сандро Рамирес,
1:1 –
68 Давид Гарсия.
Осасуна –
Эррера, Унаи Гарсия, Хуан Крус (Монкайола, 46), Ронкалья (Видаль, 78), Давид Гарсия, Роберто Торрес (Гальего, 46), Ойер Санхурхо, Рубен Гарсия, Иньиго Перес, Хони Родригес (Барха, 84), Будимир (Адриан, 78).
Уэска –
Фернандес, Галан, Инсуа, Педро Лопес, Сиовас, Микель Рико (Хуан Карлос, 86), Гарсия, Феррейро (Серхио Гомес, 86), Москера, Сандро Рамирес (Окадзаки, 75), Рафа Мир (Нвакали, 56).
- Предупреждения:
-
Инсуа
(21), Будимир
(41), Педро Лопес
(74), Иньиго Перес
(75), Нвакали
(90).
- Дата проведения
-
21 ноября, 16.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Гол:
-
1:0 –
12 Мелеро.
Леванте –
Фернандес, Клерк, Сон, Постиго, Везу, Кампанья, Мальса, Мелеро, Де Фрутос, Дани Гомес, Моралес.
Эльче –
Бадия, Диего Гонсалес, Хосема, Барраган, Верду, Марконе, Хосан, Моренте, Гути, Милья, Бойе.
- Дата проведения
-
22 ноября, 16.00, «Ипуруа»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица Ла Лиги
Статистика Ла Лиги
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