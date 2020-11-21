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«Гомель» вернулся в высшую лигу. «Крумкачы» сыграют с стыковых матчах

21.11.2020 16:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках «Макслайн – первой лиги» состоялись заключительные матчи чемпионата сезона-2020.

«Гомель», обыграв «Химик» (1:0), со второго места вышел в высшую лигу, вернувшись спустя год в элиту под руководством Ивана Биончика.

«Крумкачы», победившие «Ошмяны» (1:0), заняли третье место в таблице и сыграют в стыковых матчах за право сыграть в высшей лиге с 14-й командой элитного дивизиона.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня в рамках «Макслайн – первой лиги» состоялись заключительные матчи чемпионата сезона-2020.
 
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