|
«Гомель» вернулся в высшую лигу. «Крумкачы» сыграют с стыковых матчах
21.11.2020 16:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках «Макслайн – первой лиги» состоялись заключительные матчи чемпионата сезона-2020.
«Гомель», обыграв «Химик» (1:0), со второго места вышел в высшую лигу, вернувшись спустя год в элиту под руководством Ивана Биончика.
«Крумкачы», победившие «Ошмяны» (1:0), заняли третье место в таблице и сыграют в стыковых матчах за право сыграть в высшей лиге с 14-й командой элитного дивизиона.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках «Макслайн – первой лиги» состоялись заключительные матчи чемпионата сезона-2020.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)