«Гомель» вернулся в высшую лигу. «Крумкачы» сыграют с стыковых матчах

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках «Макслайн – первой лиги» состоялись заключительные матчи чемпионата сезона-2020.

«Гомель», обыграв «Химик» (1:0), со второго места вышел в высшую лигу, вернувшись спустя год в элиту под руководством Ивана Биончика.

«Крумкачы», победившие «Ошмяны» (1:0), заняли третье место в таблице и сыграют в стыковых матчах за право сыграть в высшей лиге с 14-й командой элитного дивизиона.