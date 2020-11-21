ФНЛ. Гол Сивакова не помог «Оренбургу» обыграть «Аланию»

Источник материала: Tribuna.com

«Оренбург», за который выступают Михаил Сиваков, Андрей Климович и Кирилл Капленко, потерпел поражение от «Алании» в выездной игре 23-го тура ФНЛ — 1:2. Единственный гол гостей на счету Сивакова.

Отметим, что «Оренбург» идет на четвертом месте в чемпионате.