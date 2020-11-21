ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФНЛ. Гол Сивакова не помог «Оренбургу» обыграть «Аланию»

21.11.2020 17:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«Оренбург», за который выступают Михаил Сиваков, Андрей Климович и Кирилл Капленко, потерпел поражение от «Алании» в выездной игре 23-го тура ФНЛ — 1:2. Единственный гол гостей на счету Сивакова.

Алания – Оренбург 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
21 ноября, 15.00, «Республиканский стадион Спартак»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 51 Сиваков, 1:1 – 67, пенальти Хадарцев, 2:1 – 89 Хадарцев.

Отметим, что «Оренбург» идет на четвертом месте в чемпионате.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Оренбург», за который выступают Михаил Сиваков, Андрей Климович и Кирилл Капленко, потерпел поражение от «Алании» в выездной игре 23-го тура ФНЛ — 1:2.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Бывший тренер биатлонной сборной Беларуси Королькевич взял паузу в карьере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

20.11.2020
Mir24.TV Belarus
21.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика