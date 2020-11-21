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ФНЛ. Гол Сивакова не помог «Оренбургу» обыграть «Аланию»
21.11.2020 17:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Оренбург», за который выступают Михаил Сиваков, Андрей Климович и Кирилл Капленко, потерпел поражение от «Алании» в выездной игре 23-го тура ФНЛ — 1:2. Единственный гол гостей на счету Сивакова.
Отметим, что «Оренбург» идет на четвертом месте в чемпионате.
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«Оренбург», за который выступают Михаил Сиваков, Андрей Климович и Кирилл Капленко, потерпел поражение от «Алании» в выездной игре 23-го тура ФНЛ — 1:2.
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