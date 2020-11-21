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Максим Недосеков: «Если учесть средний уровень зарплат в стране, то моих заработков хватает, чтобы и самому прожить, и еще помочь семье. И за это — спасибо»

21.11.2020 17:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков поделился мнением о подготовке ОИ в Токио.

— А как насчет мыслей о том, что Олимпиады может не быть вовсе?

— Нет. Я уверен, что эти соревнования состоятся. Но дополнительный год подготовки к ним для меня все равно скорее минус, чем новые возможности. Я был готов высоко прыгать уже в нынешнем году, ради этого сконцентрировал в себе очень много энергии. А сейчас кураж немного сбился. Фактически вся энергия растратилась в никуда. Сейчас понемногу начинаю тренировки, ищу мотивацию, эмоции. Но пока это все направлено на зимние старты. Настраиваться непосредственно на Олимпиаду начну уже весной.

— Многие спортсмены незапланированный «отпуск» в нынешнем году посвятили решению вопросов, до которых в обычном графике жизни руки не доходят. Что ты успел?

— Главное — решил проблемы со здоровьем. Еще машину купил, ремонт в квартире закончил… Планировал, признаться, успеть больше, потому что держал в уме Олимпийские игры и свое выступление там. Но так как все отменилось, то и планы тоже перенеслись на более поздний срок. 

Меня ведь тоже коснулись финансовые трудности. Стартов нет, доходы упали… Хотя было чуть спокойнее из‑за того, что у белорусского спорта есть господдержка. Мне сложно судить, сколько получают спортсмены в Европе, но мне на жизнь хватало даже в нынешнем году. 

Не было такого, чтобы я себя в чем‑то ущемлял. Если учесть средний уровень зарплат в стране, то моих заработков хватает, чтобы и самому прожить, и еще помочь семье. И за это — спасибо. А для остальных планов и целей время еще будет. Впереди — олимпийский сезон. И у меня на него очень серьезные надежды, – сказал Недосеков.

Максим Недосеков: «Считаю, что такими методами, какие применяют силовики, они хоть где-то могут сдерживать акции и митинги»

Недосеков о письме спортсменов: «Смешно наблюдать, как некоторые ярко высказываются, а потом забирают подписи. Бегут и чего-то боятся»

 
 
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