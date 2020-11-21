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«Днепр-Могилев» и «Шахтер-Петриков» напрямую вышли в первую лигу
21.11.2020 19:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня закончился розыгрыш чемпионата Беларуси во второй лиге.
Напрямую в первую лигу вышли «Днепр-Могилев» и «Шахтер-Петриков». ФК «Молодечно» стал второй год подряд обладателем бронзовых медалей и сразится за право играть в Д2 со светлогорским «Химиком».
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Сегодня закончился розыгрыш чемпионата Беларуси во второй лиге.
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