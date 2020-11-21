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Виталий Кутузов: «Кто будет чемпионом? БАТЭ. В последний раз»
21.11.2020 19:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов считает, что БАТЭ станет чемпионом Беларуси.
- Кто будет чемпионом РБ?
– БАТЭ. В последний раз.
- С чего вы так уверены, что будет чемпионом в последний раз?
– Я не уверен, но просто анализ ситуации. Мне она видится так! Ресурса нет материального, административного, но самое главное – человеческого! Увы. Только волшебник может помочь, – написал Кутузов в своем
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Бывший форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов считает, что БАТЭ станет чемпионом Беларуси.
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