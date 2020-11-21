Виталий Кутузов: «Кто будет чемпионом? БАТЭ. В последний раз»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов считает, что БАТЭ станет чемпионом Беларуси.

- Кто будет чемпионом РБ?

– БАТЭ. В последний раз.

- С чего вы так уверены, что будет чемпионом в последний раз?

– Я не уверен, но просто анализ ситуации. Мне она видится так! Ресурса нет материального, административного, но самое главное – человеческого! Увы. Только волшебник может помочь, – написал Кутузов в своем Instagram.

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