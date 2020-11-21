ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виталий Кутузов: «Кто будет чемпионом? БАТЭ. В последний раз»

21.11.2020 19:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Бывший форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов считает, что БАТЭ станет чемпионом Беларуси.

- Кто будет чемпионом РБ?

– БАТЭ. В последний раз.

- С чего вы так уверены, что будет чемпионом в последний раз?

– Я не уверен, но просто анализ ситуации. Мне она видится так! Ресурса нет материального, административного, но самое главное – человеческого! Увы. Только волшебник может помочь, – написал Кутузов в своем Instagram.

Правда, что Тумилович наиграл больше всех вратарей, а Кутузов – забил больше всех форвардов? ТЕСТ о сборной Беларуси

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов считает, что БАТЭ станет чемпионом Беларуси.
 
Новости дня
Новости спорта
 
В сезоне-2020 средняя посещаемость первой лиги составила 333 человека. Это хуже на 18,4% по сравнению с прошлым годом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

20.11.2020
Mir24.TV Belarus
21.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика