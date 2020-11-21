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В сезоне-2020 средняя посещаемость первой лиги составила 333 человека. Это хуже на 18,4% по сравнению с прошлым годом

21.11.2020 19:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В сезоне-2020 средняя посещаемость первой лиги составила 333 человека на игре. Самым посещаемым стал 13-й тур чемпионата. Тогда игры в среднем посетили 604 болельщика. «Гомель» стал самой посещаемой командой лиги – 1434 зрителя.

Наименьший интерес среди болельщиков вызывали матчи «Гранита» – 121 зритель.

Отметим, что в сезоне-2019 на матчи в среднем приходило 408 человек.

Таким образом, показатель посещаемости сезона-2020 на 18,4% хуже, чем в сезоне-2019.

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Теги: Гомель
 
 
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В сезоне-2020 средняя посещаемость первой лиги составила 333 человека на игре.
 
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