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«Спутник» – «Слоним-2017». Футболисты во время гимна остались спиной к флагу
21.11.2020 21:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в заключительном туре первой лиги «Спутник» разгромил «Слоним-2017» – 3:0.
Отметим, что во время исполнения гимна футболисты обеих команд остались спиной к флагу.
По итогам сезона «Спутник» вышел в высшую лигу, а «Слоним-2017» занял восьмое место.
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Сегодня в заключительном туре первой лиги «Спутник» разгромил «Слоним-2017» – 3:0.
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