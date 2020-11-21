«Если есть идеальные люди, то он был именно таким». Александр и Светлана Глеб призвали поддержать семью Виталия Крупицы

Источник материала: Tribuna.com

Супруга бывшего футболиста сборной Беларуси Александра Глеба Светлана призвала поддержать семью экс-начальника отдела массового футбола АБФФ Виталия Крупицы.

«Необычайная семья. И никак не верится, что его не стало. Если есть идеальные люди, то Виталик был именно таким.

А теперь три совсем маленькие малышки остались без папы.

Давайте поддержим все вместе жену Светлану в такое тяжелое время...» – написала Светлана в своем Instagram.

Отметим, что Александр Глеб репостнул сториз жены.

15 ноября после продолжительной болезни Виталий Крупица умер в возрасте 39 лет.

Денежные средства можно перечислить на карточку жены Виталия – Светланы:

5489 5296 0247 6175

Срок действия карты: 01/24

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