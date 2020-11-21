Крэйг Вудкрофт: «Мы проиграли сегодня сами себе»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского поделился мнением о матче против (1:5).

— Я считаю, что 48-50 мин игры были очень хорошими. Нас подвели ненужные удаления. Счет не показывает насколько тяжёлым и интересным для болельщиков был этот матч. Не хватило дисциплины в игре. Это будет большим уроком для нас. К плей-офф нам очень важно учиться. Мне не нравится результат игры, но были некоторые моменты матча, которыми я остался доволен.

— После матча с «Сочи» вы сказали, что последующие 7 игр «зубров» будут сродни играм плей-офф. Какой полезный кубковый опыт можно извлечь из этой встречи?

— Нам нужно играть все 60 минут и использовать свои шансы. Быть очень дисциплинированными, ЦСКА — хороший пример такой игры. Ненужное удаление подвело в конце, нам нужно извлечь из этого урок и продолжать дальше работать. А позитивный момент такой: мы не проиграли ЦСКА в скорости и в силовой борьбе. Мы проиграли сегодня сами себе. В наших силах сейчас продолжить работать и избавиться от лишних удалений. Надо наладить игру и побеждать. Мы хорошо смотрелись, но то удаление сильно повлияло на исход встречи.

— Сегодня первое и второе звено было заявлено как третье и четвертое, и наоборот. В чем был секрет этой тренерской задумки?

— ЦСКА в составе сначала пишет один ростер, а на лёд выпускает другой. Я хотел сделать что-то похожее, – сказал Вудкрофт.

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