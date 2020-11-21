ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Паралимпиец Талай: «Есть люди на той стороне не знают истории, которые немножечко наивны, они думают, что где-то там свет их демократии, добра и позитива»

22.11.2020 06:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Член Национальной паралимпийской сборной Беларуси Алексей Талай поделился мнением об оппонентах власти.

– Да, есть люди на той стороне, которые, может быть, не знают истории, которые немножечко наивны, они думают, что где-то там свет их демократии, добра и позитива. Примерно то же самое они транслировали всю историческую реальность — и в 1812 году и в 1941 году шли они воспитывать диких варваров. Но мы не варвары, — сказал Талай.

Правда, что Тумилович наиграл больше всех вратарей, а Кутузов – забил больше всех форвардов? ТЕСТ о сборной Беларуси

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член Национальной паралимпийской сборной Беларуси Алексей Талай поделился мнением об оппонентах власти.
 
Новости дня
Новости спорта
 
У «Ман Сити» 12 очков за 8 игр в АПЛ. Это худший результат в карьере Гвардиолы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

21.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика