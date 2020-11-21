Паралимпиец Талай: «Есть люди на той стороне не знают истории, которые немножечко наивны, они думают, что где-то там свет их демократии, добра и позитива»
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Источник материала:
Tribuna.com
Член Национальной паралимпийской сборной Беларуси Алексей Талай поделился мнением об оппонентах власти.
– Да, есть люди на той стороне, которые, может быть, не знают истории, которые немножечко наивны, они думают, что где-то там свет их демократии, добра и позитива. Примерно то же самое они транслировали всю историческую реальность — и в 1812 году и в 1941 году шли они воспитывать диких варваров. Но мы не варвары, — сказал Талай.
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Член Национальной паралимпийской сборной Беларуси Алексей Талай поделился мнением об оппонентах власти.
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