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У «Ман Сити» 12 очков за 8 игр в АПЛ. Это худший результат в карьере Гвардиолы

22.11.2020 06:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» (0:2) в 9-м туре АПЛ.

«Горожане» провели 8 матчей в чемпионате Англии и набрали 12 очков. Это худший результат в карьере главного тренера Пепа Гвардиолы.

В прошлом сезоне клуб набрал 16 баллов по итогам 8 встреч.

В следующем туре «Манчестер Сити» дома сыграет с «Бернли».

Пеп остается в «Сити» до 2023-го – он никогда не работал так долго с одним клубом. Шансы на приезд Месси резко повысились

 
 
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«Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» (0:2) в 9-м туре АПЛ.
 
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