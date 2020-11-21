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У «Ман Сити» 12 очков за 8 игр в АПЛ. Это худший результат в карьере Гвардиолы
22.11.2020 06:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» (0:2) в 9-м туре
«Горожане» провели 8 матчей в чемпионате Англии и набрали 12 очков. Это худший результат в карьере главного тренера
В прошлом сезоне клуб набрал 16 баллов по итогам 8 встреч.
В следующем туре
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«Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» (0:2) в 9-м туре АПЛ.
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