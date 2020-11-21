Депутат Европарламента: «ЧМ не может проходить в стране, правительство которой систематически избивает, мучает и убивает своих граждан»

Источник материала: Tribuna.com

Чешский депутат Европарламента Людек Нидермайер поделился мнением о проведении чемпионата мира по хоккею в Беларуси.

«Сегодня мы отмечаем падение коммунистического режима и начало нашего пути к свободе и демократии. Это клише, но в современном мире это совсем не очевидные вещи, поэтому о свободе и демократии надо постоянно заботиться. Мы можем увидеть доказательство этому в 500 км от наших границ, в Беларуси.

Ситуация в Беларуси остается трагической и продолжает обостряться. Протестующие выходят на улицы и площади уже 3 месяцев (особенно по воскресеньям) и продолжают требовать отставки Лукашенко и новых честных президентских выборов. Они делают это несмотря на огромные риски – режим Лукашенко продолжает репрессии, запугивает оппозицию и демонстрантов. Студентов отчисляют из университетов, сотрудников увольняют с работы, тысячи арестованных с августа, пытки продолжаются, включая женщин и несовершеннолетних... И еще один из протестующих умер от жестоких побоев.

И именно в этой стране и при этом режиме в следующем году в Минске должен проходить чемпионат мира по хоккею. Убежден, что чемпионат не может проходить в стране, правительство которой систематически избивает, мучает и убивает своих граждан. Речь идет не только о безопасности участников самого чемпионата, но и прежде всего о ценностях международного сообщества, которые полностью контрастируют с ценностями правительства Беларуси.

Спорт – всегда связан с обществом духом калокагатии (нравственной красоты). Насилию здесь нет места, и мы должны сделать все возможное, чтобы так то и оставалось. Очень надеюсь, что ИИХФ примет единственно верное решение в этом вопросе.

Это всего лишь мелочь, но очень трудно найти эффективные способы поддержки протестующих в Беларуси. Поэтому нужно использовать все доступные нам способы. К ним относятся и другие вещи, такие как, например, ужесточение санкций ЕС против режима Лукашенко...» – написал Нидермайер в своем Facebook..

Отметим, что в Чехии в ноябре — декабре 1989 года состоялась «Бархатная революция», в ходе которой от власти была отстранена коммунистическая партия.