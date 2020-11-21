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"Реал" готов расстаться с Иско за 70 млн евро
22.11.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 ноя - Sputnik. Испанский полузащитник мадридского "Реала" готов покинуть команду и уже предупредил об этом руководство, пишет
По информации источника, 28-летний игрок недоволен количеством игрового времени. Кроме того, у него сложные отношения с главным тренером Зинедином Зиданом.
Боссы "сливочных" готовы отпустить хавбека за 60 до 70 миллионов евро.
Контракт Иско с мадридским клубом истекает в 2022 году.
В текущем сезоне Иско отыграл в Ла Лиге шесть матчей, результативными действиями не отметился.
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У полузащитника есть как минимум две причины расстаться с клубом, одна из них отношения с Зиданом.
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