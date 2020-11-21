"Реал" готов расстаться с Иско за 70 млн евро

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 ноя - Sputnik. Испанский полузащитник мадридского "Реала" готов покинуть команду и уже предупредил об этом руководство, пишет Marca .

По информации источника, 28-летний игрок недоволен количеством игрового времени. Кроме того, у него сложные отношения с главным тренером Зинедином Зиданом.

Боссы "сливочных" готовы отпустить хавбека за 60 до 70 миллионов евро.

Контракт Иско с мадридским клубом истекает в 2022 году.

В текущем сезоне Иско отыграл в Ла Лиге шесть матчей, результативными действиями не отметился.