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"Реал" готов расстаться с Иско за 70 млн евро

22.11.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 ноя - Sputnik. Испанский полузащитник мадридского "Реала" готов покинуть команду и уже предупредил об этом руководство, пишет Marca.

По информации источника, 28-летний игрок недоволен количеством игрового времени. Кроме того, у него сложные отношения с главным тренером Зинедином Зиданом.

Боссы "сливочных" готовы отпустить хавбека за 60 до 70 миллионов евро.

Контракт Иско с мадридским клубом истекает в 2022 году.

В текущем сезоне Иско отыграл в Ла Лиге шесть матчей, результативными действиями не отметился.

 
Теги: Минск
 
 
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У полузащитника есть как минимум две причины расстаться с клубом, одна из них отношения с Зиданом.
 
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