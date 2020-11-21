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"Динамо" прервало победную серию в КХЛ, предсказуемо уступив ЦСКА
22.11.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 ноя – Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" разгромно уступили сегодня в домашнем матче чемпионата КХЛ московскому ЦСКА – 1:5 (1:0, 0:2, 0:3), сообщает Sputnik.
© AFP 2020 / MARKKU ULANDER
Главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт сегодня в интервью заявил, что "Динамо" должно побеждать ЦСКА, и для этого есть все шансы. Встреча началась активно, гости в ее начале успели заработать удаление, но отличились и "зубры". Форвард хозяев Брэндон Козун открыл счет (12-я минута). Для хоккеиста это была шестая шайба в шестом матче подряд. Таким образом, он установил новый клубный рекорд "Динамо", набрав баллы в седьмой игре.
Минчане смогли удержать преимущество до перерыва. Во втором периоде нападающий московского клуба Марио Кемпе сравнял цифры на табло (23-я), а после и вовсе увеличил отрыв (34-я), оформив дубль.
Третья 20-минутка выдалась ударной: "армейцы" продолжили поддавливать соперников и владеть инициативой. Форвард москвичей Брендэн Лайпсик дважды огорчил голкипера "Динамо" (49-я и 51-я). Константин Окулов поддержал своих товарищей по команде, забросив пятую шайбу в ворота "зубров" и поставив точку в противостоянии (51-я).
Следующую игру "Динамо" проведет дома 24 ноября против ярославского "Локомотива".
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"Зубры" проиграли лидеру турнирной таблицы Континентальной хоккейной лиги и прервали серию из четырех побед.
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