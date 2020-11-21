ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Динамо" прервало победную серию в КХЛ, предсказуемо уступив ЦСКА

22.11.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 ноя – Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" разгромно уступили сегодня в домашнем матче чемпионата КХЛ московскому ЦСКА – 1:5 (1:0, 0:2, 0:3), сообщает Sputnik.

© AFP 2020 / MARKKU ULANDER
Вице-президент ИИХФ выступил за перенос ЧМ-2021 из Минска

Главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт сегодня в интервью заявил, что "Динамо" должно побеждать ЦСКА, и для этого есть все шансы. Встреча началась активно, гости в ее начале успели заработать удаление, но отличились и "зубры". Форвард хозяев Брэндон Козун открыл счет (12-я минута). Для хоккеиста это была шестая шайба в шестом матче подряд. Таким образом, он установил новый клубный рекорд "Динамо", набрав баллы в седьмой игре.

Минчане смогли удержать преимущество до перерыва. Во втором периоде нападающий московского клуба Марио Кемпе сравнял цифры на табло (23-я), а после и вовсе увеличил отрыв (34-я), оформив дубль.

Третья 20-минутка выдалась ударной: "армейцы" продолжили поддавливать соперников и владеть инициативой. Форвард москвичей Брендэн Лайпсик дважды огорчил голкипера "Динамо" (49-я и 51-я). Константин Окулов поддержал своих товарищей по команде, забросив пятую шайбу в ворота "зубров" и поставив точку в противостоянии (51-я).

Следующую игру "Динамо" проведет дома 24 ноября против ярославского "Локомотива".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Зубры" проиграли лидеру турнирной таблицы Континентальной хоккейной лиги и прервали серию из четырех побед.
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Днепр-Могилев» и «Шахтер-Петриков» напрямую вышли в первую лигу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

21.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика